Veel steun voor actie ‘Hart voor kanker’

Aalsmeer – Voor het tweede jaar op rij hebben inwoners van Aalsmeer hun steun en meedeleven getoond tijdens de actie ‘Hart voor kanker’. In het raadhuis van Aalsmeer hingen van 26 januari tot 9 februari weer paarse linten vol hartjes gemaakt door kennissen en familie van mensen die kanker hebben, kanker hebben gehad of overleden zijn aan kanker. In totaal hingen er dit jaar 91 linten. De actie is opgezet rond wereld kankerdag 4 februari.

Al in december werden er op diverse plaatsen in Aalsmeer en Kudelstaart dozen neergezet waaruit mensen hartjes konden meenemen om te versieren en de versierde hartjes er weer in terug leggen. Op deze hartjes kon ook een naam en eventueel data geschreven worden waarvoor door de organisatie grote harten en linten zijn gemaakt. Er waren ook mensen die hartjes versierden voor onbekenden, om zo hun steun te betuigen. De linten werden opgehangen met hulp van jongeren van Yuverta Mavo. Dorpsdichter Marcel had een invoelend gedicht gemaakt dat in het raadhuis te lezen was. Bezoekers konden tevens lintspeldjes van het Wereldkankeronderzoekfonds meenemen.

De bedoeling was dat de watertoren van Aalsmeer gedurende deze periode paars verlicht zou worden. Dit was wel toegezegd maar het is jammer genoeg niet gelukt. Toch kijkt team ‘Hart voor kanker’ terug op weer een geslaagde actie, die volgend jaar zeker weer georganiseerd gaat worden. Er is al de toezegging dat de linten weer in het raadhuis mogen hangen. Voor informatie kan contact opgenomen worden met team ‘Hart voor Kanker’ per mail: jbkooij@kabelfoon.nl of bel 06-16934773.

Foto: Linten met hartjes in het Raadhuis (aangeleverd).

