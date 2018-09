Veel bekijks voor bonte stoet Verhoef boten

Aalsmeer – Zondagmiddag 16 september voer een bonte verzameling van Verhoef boten over Aalsmeerse wateren. Wat als grapje met twee boten begon is uitgemond in een prachtige stoet van 35 Verhoef boten.

Alhoewel Verhoef Aluminium al jaren geen pleziervaartuigen meer produceert zijn er nog veel van deze juweeltjes bewaard gebleven en een groot aantal hiervan zijn nog in Aalsmeer te vinden. Afgelopen zondag voeren veel van de geproduceerde ontwerpen mee.

Roei- en visboten, V15, V500, Flowerland kruisers, sloepen, een oude politieboot en een boot die dienst gedaan heeft bij de reddingsbrigade maakten deel uit van de stoet, die overigens veel bekijks trok. Niet alleen eigenaars van Verhoef boten in Aalsmeer vaarden mee, er waren zelfs deelnemers uit Delfshaven en Friesland.

Het verzamelpunt voor alle boten was bij Verhoef Aluminium aan de Aalsmeerderdijk. Hier werden de deelnemers onthaald met koffie en koek. Waarna om circa 15.00 uur het startsein werd gegeven voor het vertrek.

De route duurde circa anderhalf uur en eindigde op een eiland in de Dambonsloot waar alle deelnemers na afloop, onder het genot van een hapje en een drankje, alle wetenswaardigheden over hun boten konden uitwisselen.

Mede door het mooie weer was het een prachtige middag, die zeker voor herhaling vatbaar is.

Zelf ook een Verhoef boot of interesse hiervoor? Aanmelden kan via de besloten Facebook pagina ‘Verhoef Boten Aalsmeer’.

Foto: Joost de Vries