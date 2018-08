Veel bekijks en applaus voor ‘Lonian’

Aalsmeer – ‘Lonian’, het nieuwste jacht van Koninklijke De Vries Scheepsbouw, is afgelopen zondag 26 augustus naar Rotterdam gebracht. Dit onder andere ter voorbereiding op haar proefvaarten. Dit bijzondere jacht met een lengte van 87 meter en een breedte van 14 meter kon rekenen op veel belangstelling van medewerkers, omwonenden en jachtfans. Regelmatig was luid applaus te horen op de kades langs de Ringvaart.

Schadevrij

De werf bevestigt dat, in tegenstelling tot eerder nieuws in andere, landelijke media, het jacht schadevrij in Rotterdam is gearriveerd. Directeur Dennis van Haasteren: “De beschermende folie die we standaard aanbrengen voor het transport, heeft zijn werk goed gedaan. Ik ben dankbaar voor de inspanningen en begrip van iedereen, inclusief de wachtenden voor de brug, om een dergelijke operatie zo voorspoedig te laten verlopen. Het applaus van de kant is dan prachtig om te horen.”

Meer scheepsbewegingen

Dennis vervolgt: “De komende periode zult u nog een aantal scheepsbewegingen zien op de Ringvaart. We ontvangen een jacht van 93 meter van de collega’s van Royal Van Lent en een jacht van 67 meter dat in Aalsmeer is gebouwd voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Later komt nog een nieuw casco (75 meter) naar de werf voor de afbouw.”

Koninklijke De Vries Scheepsbouw maakt luxe zeegaande jachten onder de naam Feadship. De orderportefeuille van de Feadship werven in Aalsmeer, Makkum en De Kaag is goed gevuld met opdrachten variërend in lengte van 35 tot 110 meter. Het uitzonderlijke kwaliteitsniveau van de Feadships wordt geleverd door gedreven professionals op de werven die hun vak als geen ander verstaan.