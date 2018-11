Veel animo voor Sint Maarten viering

Aalsmeer – Waar ze zich in het Zuiden van land tijdens de elfde van de elfde opmaken voor het carnaval, staat 11 november in Noord-Holland in het teken van Sint Maarten. Met name in Kudelstaart wordt veel aandacht besteed aan dit lichtjesfeest. In de RK kerk Sint Jan Geboorte was een speciale Sint Maarten ‘dienst’ voor kinderen. De jongens en meisjes mochten met hun lampions in de kerkbanken plaatsnemen en kregen het verhaal te horen van Sint Maarten en de bedelaar. Ook zijn er gezamenlijk Sint Maarten liedjes gezongen.

Bomvolle kerk

Na het toneelstuk wandelde het Show en Jachthoornkorps Kudelstaart al spelend de kerk binnen en mochten de kinderen aansluiten. In optocht gingen de vele jongens en meisjes, de kerk zat bomvol, naar buiten waar het Sint Maarten vuurtje brandde en waar leden van de Pretpeurders op iets lekkers trakteerden.

Hierna mochten de kinderen met hun lampionnetjes langs de deuren en ondanks het regenachtige weer is er veel gewandeld, hard gezongen en veel snoep en fruit opgehaald.

Bij de politie op bezoek

Ook de politie in Aalsmeer deed een uurtje mee aan Sint Maarten en nodigde via facebook jongens en meisjes uit om tussen zes en zeven uur in de avond met lampioen langs te komen bij het bureau aan de Dreef. Aan de uitnodiging is goed gehoor gegeven. De agenten hadden net genoeg lekkers voor de zingende jeugd.

Foto: www.kicksfotos.nl