Veel animo in Oosterbad voor nieuwjaarsplons

Aalsmeer – Het was koud en nat op de eerste dag van 2026, toch heerste in Het Oosterbad een vrolijke en gezellige stemming. De nieuwjaarsplons stond weer op het programma en hier was een groot aantal durfals en kijkers op af gekomen. De vijfentwintigste editie trok zelfs meer bezoekers dan andere jaren. De steigers rondom het ondiepe bad stonden helemaal vol.

Vastberaden waren alle deelnemers om het jaar met een frisse sprong te beginnen. Helden kunnen ze wel genoemd worden, want hen wachtte een watertemperatuur van slechts 1 graden. De regels waren daarom, en terecht, wat strenger. De muts moest opgehouden worden en er werd een wat langere warming-up gehouden.

Om klokslag 2 uur werd afgeteld en ging de groep tegelijkertijd te water. Een enkeling twijfelde nog even, maar waagde toch ook de sprong. Aan de reacties te horen en te zien was het water echt goed, maar met trotse gezichten werd uit het water geklommen. “Het was echt heel koud, maar we hebben het wel gedaan!” En zo is het. Een aantal springers had zelfs de smaak te pakken en sprong er voor de tweede keer in of ging van de glijbaan. Over het algemeen was het snel naar de badjas en handdoek om daarna gauw aan te gaan kleden.

Als beloning en opwarmertje was er zowel voor de kijkers als de springers een heerlijke kop erwtensoep of een beker warme chocolademelk. Beiden vonden gretig aftrek. En met deze traktatie in de hand werd nog even nagepraat en klonken her en der nog de beste wensen.

Nieuwjaarsduik in Westeinder

Er kan teruggekeken worden op een geslaagde start van 2026. Ook op het surfeiland waar de nieuwjaarsduik van Oceanus, Windsurfclub, Fittness Aalsmeer en de Reddingsbrigade veel deelnemers trok. Nog even was er de vraag of deze wel door zou gaan, vanwege de harde wind. In de ‘kom’ van het eiland viel het mee met de golfslag op de Westeinder en werd het verantwoord bevonden om de duik doorgang te laten vinden. Ook hier eerst een stevige warming-up en daarna vol adrenaline het water in en weer uit. Natuurlijk stond ook hier een warm drankje klaar voor deze eveneens helden!

Foto’s: www.kicksfotos.nl