Van Vliet en EveryWear in top 10 ‘Beste Onderneming’

Aalsmeer – De finalisten voor de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland 2025 zijn bekend. Tijdens de spannende finale op 21 mei in Haarlem strijden de geselecteerde bedrijven om de prestigieuze titel ‘Beste Onderneming van Noord-Holland 2025’. De Ondernemingsverkiezing Noord-Holland is een jaarlijks terugkerend evenement dat innovatie stimuleert en ondernemers in de provincie in de schijnwerpers zet. De uiteindelijke winnaar wordt gekozen door een deskundige jury. Juryvoorzitter Esther Rommel, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, reageert enthousiast: “Het wordt weer moeilijk om een winnaar te kiezen uit al deze sterke finalisten. De lijst toont een prachtige mix van gevestigde ondernemingen en veelbelovende nieuwkomers. Geweldig om de diversiteit en innovatiekracht van het bedrijfsleven in Noord-Holland te zien.”

Verschillende categorieën

Er zijn verschillende categorieën voor de prijs: Grootbedrijf (meer dan 75 werknemers) en MKB met ieder tien finalisten. Ook zijn er tien kanshebbers voor De Belofte, de prijs voor veelbelovende startende bedrijven. Er waren enkele honderden nominaties, daarvan heeft de jury in 2025 de finalisten gekozen: In de categorie MKB is Van Vliet Containers uit Aalsmeer één van de tien genomineerden. In de categorie De Belofte dingen EveryWear Shop uit Aalsmeer en Outdoor Escape Games uit Uithoorn mee om de prestigieuze titel.

Finaleavond

In de komende weken brengen juryleden een bezoek aan de finalisten. Op 21 mei worden de winnaars bekendgemaakt in de PHIL in Haarlem. Tijdens de finaleavond presenteren drie finalisten per categorie hun pitch, waarna de jury per categorie een winnaar selecteert. Daarnaast wordt de Publieksprijs uitgereikt. Stemmen voor deze Publieksprijs kan vanaf 31 maart tot en met 21 mei via info@noord-holland.nl. Voor meer informatie: www.noord-holland.nl.

In 2024 gingen luchtzuiveringsbedrijf Plymovent (Grootbedrijf), tafelzurenspecialist Kesbeke (MKB en publieksprijs) en metaalbedrijf Rodin Machining (De Belofte) met de vier prijzen naar huis.

Foto Provincie Noord-Holland (aangeleverd): Uitreiking prijzen ‘Beste Onderneming NH’ in 2024.