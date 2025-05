Van Palland onderscheiding voor Wim van Vliet

Aalsmeer – De Van Palland onderscheiding is uitgereikt aan Wim van Vliet, voormalig voorzitter van de afdeling Groei en Bloei Aalsmeer en omgeving. Tijdens de Geraniummarkt uit handen van de voorzitter van het landelijk bestuur van Groei en Bloei, Leen Verbeek, ontving hij deze bijzondere blijk van waardering na 32 jaar voorzitterschap Groei en Bloei. Wim van Vliet is ruim 30 jaar voorzitter van de afdeling Groei en Bloei (KMTP) van Aalsmeer e.o. (sinds 1993). In 1993 kreeg de Afdeling KMTP Aalsmeer een nieuw bestuur en ging de Vaktentoonstelling zelfstandig door. Wim van Vliet was vanaf dat moment voorzitter en daarmee samen met het nieuwe bestuur de grondlegger van de Afdeling Aalsmeer van de KMTP/Groei en Bloei en de afdeling richtte zich duidelijker op de oorspronkelijke doelstellingen. Meer dan de andere afdelingen heeft echter Aalsmeer zich gericht op de beroepsmatige bloemisterij. Zo ontstonden evenementen zoals de Noviteitenshow met keuringen voor nieuwe gewassen en de consumententoets, die landelijk belangstelling kreeg. Wim van Vliet is de belangrijke organisator en aanjager van deze evenementen. Alle huidige activiteiten genieten zijn aandacht en toewijding, waarbij hij steeds velen anderen betrekt en motiveert om zelf ook in de organisatie deel te nemen of actief mee te doen. Zo zijn te noemen: de Geraniummarkt, open tuinen, tuincirkel, lezingen, binnenlandse- en buitenlandse excursies en workshops.

De vereniging heeft momenteel ruim 500 leden en ruim 100 vriendleden. In al die jaren heeft Wim van Vliet vele bestuursleden in het bestuur gehad, ruim zestig. Hij gebruikte zijn netwerk om het bestuur levendig en up en running te houden. Recent is de afdeling Amsterdam toegevoegd aan Aalsmeer, waarbij Wim de contacten onderhield en richting gaf aan deze ontwikkeling door een gastvrije en coöperatieve inzet.

Verbinder

Wim van Vliet heeft al die jaren de afdeling met veel tijd, aandacht en zorg gemaakt tot wat het nu is. Hij is daarbij een verbinder en heeft een enorm netwerk in Aalsmeer en omgeving. Weet boeiende mensen te betrekken voor het geven van lezingen en organiseert locaties bij bedrijven voor het houden van activiteiten en jaarvergaderingen. De Geraniummarkt is door Wim gestart. Het Moederdag boeket organiseert hij tijdens de Geraniummarkt en is voor een persoon die zich inzet voor de samenleving, en de groene omgeving/samenleving in het bijzonder. Hij heeft altijd contacten onderhouden met het Proefstation en de Historische Tuin en de tuinbouwopleiding. Hij heeft ervoor gezorgd dat een contactpersoon de verbinding houdt tussen de Historische Tuin en de vereniging.

Hij heeft altijd de verbinding gemaakt en gehouden met de Vaktentoonstelling vanuit KMTP. Noemenswaardig is het initiatief om voor de heer Csizik (van belang voor de organisatie van de vaktentoonstellingen) een plantsoen op te richten in Aalsmeer. De gemeente heeft dit initiatief overgenomen en inmiddels is het plantsoen gemaakt en geopend.

Wim van Vliet was ook jaren voorzitter van de landelijke Lathyrusvereniging. Vanuit deze interesse en vereniging heeft hij bij enorm veel afdelingen lezingen en workshops gegeven. En daarmee de belangstelling voor de Lathyrus vergroot. Als bestuurslid zal Wim actief blijven voor de vereniging naar groot genoegen van het bestuur en de nieuwe voorzitter, Marika Kerstens.

Foto: Uitreiking Van Palland onderscheiding aan Wim van Vliet (rechts) door de landelijke voorzitter van Groei en Bloei, Leen Verbeek. Links huidig voorzitter Aalsmeer, Marika Kerstens. Foto: aangeleverd