Valpreventie voor ouderen

Amstelland – Begint u te wankelen als u op één been staat? Kost opstaan uit de stoel u moeite? Mist u in huis een steuntje? Bent u wel eens duizelig? Of bent u in het afgelopen jaar gevallen?

Dan is valpreventie wellicht iets voor u! Als men op oudere leeftijd valt is dat vaak niet zonder gevolgen. Zelfstandig opstaan is niet altijd meer mogelijk. Op het moment dat u valt, of de neiging heeft tot vallen, kan het voor uzelf kunnen zorgen in gevaar komen. Maar veel ouderen hebben juist de wens zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. En dat kan!

Deze week is het de week van de valpreventie van Veiligheid Nederland. De Geïntegreerde Eerstelijns Samenwerking Aalsmeer/Kudelstaart (de GES) wil ouderen graag attenderen op valpreventie en daarbij extra aandacht besteden aan thuiswonende ouderen die een (nieuwe) val willen voorkomen. Denkt u dat valpreventie iets voor u is? Neem dan contact op met uw huisarts of therapeut in de wijk. Want, langer op de been doet u niet alleen!