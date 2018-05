Vakmensen met passie in Oude Raadhuis

Aalsmeer – De natuur in al haar rijkdom moet wel een van de belangrijke inspiratiebronnen zijn voor de twee kunstenaars die door het KCA zijn uitgenodigd om te exposeren in het Oude Raadhuis. Er is nu een tentoonstelling te zien die wonderwel ruimte biedt aan het werk van elk op zich, maar tegelijkertijd harmonieert. Het is een evenwichtige tentoonstelling waarin de impressionistische schilderijen van Han Klinkhamer de natuur en het landschap als onderwerp hebben en het keramiek van Jacqueline Bohlmeijer lijkt te gaan over het ontvouwen van die natuur. Het Oude Raadhuis haalt hier een stel vakmensen in huis die met passie en overtuiging hun werk maken.

De expositie is vanaf donderdag 3 mei al te bezoeken, maar wordt aanstaande zondag 6 mei geopend door publiciste en curator Anne Berk. Dezelfde die ook de expositie van de Aalsmeerse schilder Karin Borgman en de Amsterdamse beeldhouwer Petra Boshart opende halverwege 2017. De muziek wordt verzorgd door de zoon van de beeldhouwer Pepijn Determan.

Hardop denken

De veelzijdige en vermaarde kunstenaar Henk Visch is voor Jacqueline Bohlmeijer een belangrijke inspiratiebron. Visch zegt over het maken van beelden dat het net zoiets is als hardop denken met hout, verf en andere materialen. Het gaat Visch daarbij niet om de zichtbare werkelijkheid. Het beeld is voor hem een metafoor voor de realiteit van ervaringen. Tegelijkertijd voelt de keramiste ook verwantschap met het surrealisme. Het levert werk op met science fictionachtige trekjes.

Levende natuur

Het werk van Han Klinkhamer verwijst naar de levende natuur van zijn woon- en werkomgeving en dan vooral naar de schoonheid daarvan. Hij woont in een klein dorpje aan de Maas en is in een paar stappen bij de Dijk waarop het landschap zich voor de kijker ontsluit. Klinkhamer boetseert zijn landschappen met dikke lagen verf en wel zo dat je de klei in dat zompige landschap bijna ruikt. Steeds zijn het impressies, maar met een kleurgebruik die zwaar meeweegt voor de kijker die soms een einder kan zien. Het zijn impressies van water, weiden en bewegende luchten. Maar ook stemmingen van de landschappen in de schilder zelf.

Zondagmiddag opening

Kortom, een expositie die de moeite van het bezoeken waard is. Deze tentoonstelling loopt van 3 mei t/m 17 juni. Het Oude Raadhuis is open van donderdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur. De opening is zondagmiddag 6 mei om 16.00 uur. Belangstellenden zijn welkom.