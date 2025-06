Vaderdag in Aalsmeer Centrum

Aalsmeer – Zondag 15 juni is het weer Vaderdag, de dag om je vader, schoonvader, bonusvader, vader ‘to be’ of je overgrootvader te verrassen met iets extra’s. De ondernemers in Aalsmeer Centrum hebben allerlei originele ideeën die je helpen bij het kiezen van een cadeautje. Of dat nu een goed boek, fijn luchtje, stoer shirt of boxer, lekkere chocolaatjes, een origineel bedrukt cadeautje, een accessoire voor zijn fiets, een kappersbon of iets anders is. Bij de meer dan honderd ondernemingen is altijd wel iets passends te vinden. Of neem hem mee voor een lekkere lunch, een borrel of dinertje. Ook daarvoor kun je in Aalsmeer Centrum terecht.

Extra feest

En dit weekend is het extra feest in Aalsmeer Centrum, want KiK Textiel en Non-Food opent haar nieuwe filiaal vanaf vrijdag 13 juni om 09.00 uur in het voormalige Blokker-pand. Tijdens het openingsweekend wordt een feestje gevierd en wordt bij een aankoop een kortingsbon cadeau gedaan. Een andere nieuwkomer in Aalsmeer is IJssalon Pepijn, die iedereen vanuit de salon aan het Praamplein laat genieten van ambachtelijk ijs. De IJssalon viert de officiële opening op zaterdag en zondag. In het naastgelegen pand opent ook Sidorak Hairstyling binnenkort haar deuren. En ook bij Jill’s Boutique in de Zijdstraat is het feest, want binnenkort wordt de nieuwe winkel in het pand op nummer 67 geopend. Een grotere winkel met nog meer keuze in de hipste damesmode en accessoires.

Foto: Bestuurslid Manuela Ris feliciteert ijsmaker Mastos Aerdts. Foto: Aalsmeer Centrum.