Vaartuigenweekend in de Historische Tuin

Aalsmeer – Op zaterdag 11 en zondag 12 oktober van 10.00 tot 17.00 uur organiseert Stichting Historisch Aalsmeer het eerste Vaartuigenweekend. Beide dagen staat museum Historische Tuin in het teken van historische Aalsmeerse vaartuigen en is er een programma met activiteiten voor jong en oud. Het weekend begint al op vrijdagavond met een lezing van Huib de Vries, die het publiek meeneemt in de geschiedenis van de vaartuigen die ooit op Scheepswerf De Vlijt werden gebouwd. De lezing is inmiddels vrijwel uitverkocht.

Bijzondere schepen en spelletjes

Tijdens het Vaartuigenweekend wordt de collectie vaartuigen van de Historische Tuin uitgebreid met bijzondere schepen en toebehoren. Op en langs het water zijn diverse historische vaartuigen te bewonderen, waaronder een grundel, punter, Kagenaar, landschuit en verschillende pramen. Ook zijn er fraaie scheepsmodellen te zien, zoals een (luiken)praam en een Aalsmeerse bok. In de kassen staan oude buitenboordmotoren opgesteld, waaronder meerdere klassieke Penta’s. Een touwslager laat beide dagen zien hoe touw vroeger met de hand werd gemaakt. Voor slechts 2,50 euro kunnen bezoekers zelf een kleurrijk springtouw draaien. Kinderen en volwassenen kunnen bovendien een praampje vouwen en meedoen aan een blaasbootjeswedstrijd. Ook Oud-Hollandse spelletjes ontbreken niet, zoals een levensgrote versie van boter-kaas-en-eieren. Daarnaast zijn er bouwpakketten van praam en penta en diverse boeken over oude vaartuigen te koop.

Demonstraties en presentaties

Het programma biedt beide dagen volop activiteiten. Van 11.00 tot 15.00 uur is er een demonstratie touwslagerij. Om 14.00 uur start een rondleiding met een gids langs de verschillende vaartuigen en om 15.30 uur vertelt beroepsvisser Theo Rekelhof over zijn leven op het water en de geschiedenis van de visserij in de regio. De hele dag door kunnen bezoekers op eigen tempo langs de vaartuigen en scheepsmodellen lopen, de film Oude Vaartuigen bekijken in de veilingzaal, deelnemen aan spelletjes en kinderactiviteiten, en genieten van een hapje en drankje bij de bar. Een wandeling door de Tuin laat bovendien zien wat de herfst allemaal te bieden heeft. In de stal van de boerderij en in de tentoonstellingskas is meer te ontdekken over de (tuinbouw)geschiedenis van Aalsmeer. De entree tot het Vaartuigenweekend in de Historische Tuin aan het Praamplein bedraagt de normale entreeprijs van 6,50 euro. Museumkaarthouders, donateurs en kinderen t/m 12 jaar hebben gratis entree. Meer info: www.historischetuinaalsmeer.nl

Foto: De punter van Gerrit Buis (aangeleverd).