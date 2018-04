UWTC-renner Guus Zantingh pakt winst

Uithoorn – Zaterdag 14 april stonden de UWTC renners Leen Blom en Guus Zantingh aan de start van een veteranenwedstrijd 69+ in Amersfoort. Na het startschot probeerden enkele renners uit het peloton te ontsnappen, maar zij kregen niet de ruimte. Na een premiespurt halverwege de wedstrijd demarreerde Hans Van Bavel en direct daarna sloot Guus Zantingh bij hem aan. Enkele ronden later sloten nog eens drie renners aan. Deze vijf renners werkten goed samen en namen een ruime voorsprong. In de laatste twee ronden probeerde Arie de Groot nog van de kopgroep weg te rijden, maar dit lukte niet. De wedstrijd werd gewonnen door Guus Zantingh uit Mijdrecht met op de tweede plaats Hans Van Bavel uit Sint Anthonis en derde werd Kees Verdouw uit Driebruggen. Leen Blom finishte als dertiende.

Jeugd NK selectiewedstrijd

Zondag 15 april gingen enkele van de UWTC jeugdleden naar HRTC DOK in Den Helder voor een NK selectiewedstrijd. De 8-jarige Tom Derogee reed bij categorie 1 weer een lekkere koers maar moet nog iets meer power krijgen. Hij werd net voor het einde van zijn wedstrijd ingelopen door de kopgroep. Bij categorie 2 reed Mike Knook mee, niet in de prijzen maar wel weer ervaring opgedaan. Bij categorie 6 weer een leuk deelnemersveld en natuurlijk stond Mike Derogee weer aan de start. Direct na de start ging Nederlands Kampioen Nienke Veenhoven er vandoor, maar zij werd terug gehaald. Er werd hard gekoerst, maar het peloton bleef bij elkaar en het werd dus een massasprint. Helaas kwamen er twee renners ten val in de laatste bocht waardoor het een wat rommelige einde van de wedstrijd werd. In de eindsprint werd Mike keurig vierde wat hem weer veel wat punten opleverde voor het klassement.

Jeugdronde Alphen aan de Rijn

Lars Hopman koos op zondag 15 april voor een nationale wedstrijd iets dichter bij huis, de jeugdronde van Alphen aan de Rijn. Er stond een flink peloton van bijna 40 renners aan de start bij categorie 6. Door de ligging van het parcours en de windrichting werd het een soort intervaltraining: 700 meter voor de wind ging heel hard (tot wel 50 kilometer per uur, daarna 700 meter wind tegen wat rustiger. Verschillende renners probeerden wel om weg te komen, maar echt grote gaten werden nooit geslagen. Uiteindelijk werd het een massasprint. Lars eindigde ergens achter in het peloton.