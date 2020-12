Utrechtse tram naar Transport Museum

Nieuw Vennep – De provincie Utrecht heeft besloten een sneltram te doneren aan het Nederlands Transport Museum. Ruim dertig jaar was de SIG-tram (Schweizerische Industrie Gesellschaft) beeldbepalend voor het Utrechts openbaar vervoer. Op 30 november werd het laatste exemplaar op een dieplader gezet en afgevoerd naar een tijdelijke opslag in Moerdijk. Het is de bedoeling dat de tram naar het nieuwe Nederlands Transport Museum in PARK21 wordt verhuisd, waar bezoekers deze bijzondere tram én het verhaal erover, kunnen blijven bewonderen.

37 Jaar dienst

De tram is voor het museum uiterst relevant. De SIG-tram ontsloot de regio en zorgde ervoor dat de forensengemeenten/het buitengebied om Utrecht heen, een directe, snelle, verbinding kregen met de stad. Dat was al in de jaren zeventig en tachtig een moderne opvatting van het regionale transport.

De SIG tram reed tussen 1983 en 2020 op de lijn in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. Het is de enige tram die ooit is ontworpen door de NS. Het rijtuig dat naar het museum is gegaan – SIG 5017 – kwam vanwege de goede technische conditie als beste exemplaar uit de bus. De tram is voorzien van de nodige reserveonderdelen. De vele pallets met die delen zijn al in een eerder stadium door het museum opgehaald en worden nu in museum opgeslagen.

Vrijwilligers

Het museum wil de tram in topconditie houden zodat de tram, in de nabije toekomst, in PARK21 gebruikt zou kunnen worden. Gehoopt wordt dat (oud)werknemers van het Utrechtse Trambedrijf de tram willen blijven vertroetelen. Het museum roept vrijwilligers op zich te melden via info@sntm.nl.

Uitbreiding collectie

De tram is niet de laatste grote aanvulling van de collectie dit jaar. Op korte termijn wordt ook nog een hele speciale bus in het museum verwacht. Bovendien hoopt het museum binnenkort bekend te maken dat ook een speciale trein aan de collectie wordt toegevoegd.

Het Nederlands Transport Museum (NTM) in Nieuw-Vennep is zes dagen in de week open van 10.00 tot 17.00 uur (maandagen gesloten). Op dit moment is het verplicht om een ticket te reserveren via de website én een mondkapje te dragen. Het NTM is gevestigd aan de Lucas Bolsstraat 7, 2152 CZ Nieuw-Vennep. Meer informatie over het museum is te vinden op www.facebook.com/NederlandsTransportMuseum en de website www.nederlandstransportmuseum.nl.