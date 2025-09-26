Tweede muurschildering in Aalsmeer in aantocht

Aalsmeer – Na de succesvolle start bij Sporthal De Bloemhof krijgt Aalsmeer er een tweede indrukwekkende muurschildering bij. In het kader van het verfraaien van de openbare ruimte met kunstwerken in Aalsmeerse thema’s gaat de Aalsmeerse kunstenaar Sander Bosman (www.lakaanalles.nl) aan de slag met een grote muurschildering op de achterzijde van het Flower Art Museum. De plek is zorgvuldig gekozen: dichtbij het Waterfront, de Westeinderplassen, de Watertoren en het museum in de pompkelder. Voor bezoekers van het Flower Art Museum wordt het straks een kleurrijke verrassing.

Bloemen, water en geschiedenis

Ook deze muurschildering haalt haar inspiratie uit wat Aalsmeer zo bijzonder maakt: bloemenpracht, waterrecreatie, natuur en de rijke geschiedenis van het dorp. Waar de eerste muurschildering een levendig eerbetoon was aan sport en gemeenschap, richt dit kunstwerk zich op het landschap, het verleden en de natuurlijke schoonheid van Aalsmeer. Met zijn frisse stijl en oog voor detail brengt Sander Bosman het verhaal van Aalsmeer op geheel eigen wijze tot leven. Zijn muurschildering wordt niet alleen een visueel hoogtepunt, maar ook een mooie toevoeging aan het Flower Art Museum.

Denk mee over het ontwerp

Ook bij deze muurschildering kunnen inwoners meedenken over het ontwerp. Sander laat zich graag inspireren door de verhalen, herinneringen en ideeën van de mensen uit de omgeving. Via een korte online vragenlijst kunnen inwoners inpunt geven – van typische Aalsmeerse beelden tot persoonlijke suggesties. In de vragenlijst wordt onder andere gevraagd welke lokale diersoorten favoriet zijn, welk lokale ambacht hoort bij Aalsmeer, markante gebouwen wel of niet op de muurschildering en de kunstenaar ontvangt graag beeldmateriaal ter inspiratie. Meedenken en meedoen kan tot en met 12 oktober via participatie-aalsmeer.nl (muurschildering Flower Art Museum).

Foto: De eerste muurschildering bij sporthal De Bloemhof. Foto: redactie Aalsmeer