Tweede cursus snoeien op Historische Tuin

Aalsmeer – Heeft u altijd al willen weten hoe je bomen, struiken en planten op de juiste manier snoeit? Kom dan naar de snoeicursus op zaterdag 1 maart op de prachtige Historische Tuin in het Centrum. De jaarlijkse snoeicursus in het tuinbouwmuseum is al jaren een begrip. Door de grote populariteit wordt de cursus tegenwoordig niet één maar twee keer per jaar aangeboden.

Ervaren medewerkers van de Historische Tuin geven handige tips aan de deelnemers en laten hen zelf aan de slag gaan. Een leerzame en gezellige dag in een unieke, historische omgeving! De tweede snoeicursus van dit jaar is zaterdag 1 maart van 13.30 tot 16.00 uur. Inschrijven is mogelijk tot het maximum aantal deelnemers van twintig is bereikt. Onder andere het snoeien van rozenstruiken, fruitbomen en hortensia’s komt aan bod. Uiteraard is er ook alle gelegenheid om vragen te stellen. Het dragen van warme kleding en stevige schoenen wordt aanbevolen.

Deelname kost 17,50 euro en dit bedrag is inclusief koffie/thee en een handleiding snoeien. Inschrijven kan via de website: www.historischetuinaalsmeer.nl

Foto: Ans Groeneveld