Twee uitrukken voor brandweer Aalsmeer

Aalsmeer – Geen avond of ochtendje vrij voor de vrijwilligers van de brandweer van Aalsmeer dit weekend. Zaterdag 21 juli werden de brandweerlieden rond kwart over negen in de avond gealarmeerd voor een bermbrand op de Westeinderplassen.

De brandweer is met drie brandweervoertuigen en de blusboot uitgerukt. Ter plaatse bleek het te gaan om een vuurtje op het gemeente-eiland. Dit brandje was snel onder controle. Vanwege de droogte wordt aangeraden om bij het maken van een vuurtje of het ontsteken van de barbecue deze na afloop goed te doven en extra te controleren of er echt geen smeulende resten meer zijn!

Brand op toilet

Om even voor half vier in de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 juli is de brandweer uitgerukt voor een woningbrand aan de Begoniastraat. Daar zou een woning vol met rook staan. Er bleek een brandje te hebben gewoed op het toilet in het huis. Dit vuurtje smeulde nog na.

Een persoon is overgebracht naar het ziekenhuis, omdat zij rook had ingeademd. Het brandje hadden de brandweerlieden snel geblust. De schade is beperkt gebleven. De woning is door de brandweer geventileerd.

Foto: Marco Carels