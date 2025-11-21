Twee toneelcursussen bij KCA in 2026

Aalsmeer – Altijd al eens op de planken willen staan? In 2026 biedt Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) twee inspirerende toneelcursussen aan voor iedereen die het avontuur van theater wil aangaan – met of zonder ervaring. Een van de twee cursussen, ‘Teksttoneel’, draait om het spelen met tekst. Onder leiding van theaterdocent en regisseur Ton Offerman leer je de basisbeginselen van acteren, met aandacht voor tekstinterpretatie en het neerzetten van een overtuigend personage. De cursus bestaat uit 12 avonden vol spelplezier, ontdekking en verdieping.

Voor wie liever spontaan het podium op stapt, is er de cursus ‘Theatersport’, waarin improvisatie centraal staat. Petra Daalman, ervaren theatermaker, leert deelnemers hoe ze in het moment kunnen reageren, samenwerken en hun fantasie de vrije loop laten. Ook deze cursus omvat 12 avonden vol energie en humor.

Beide cursussen zijn geschikt voor beginners en ervaren spelers. Je leert om in de huid van een personage te kruipen, (her)ontdekt de wereld van theater/toneel en doet iets wat misschien buiten je comfortzone ligt. Plezier, persoonlijke groei en het verleggen van grenzen staan voorop. De lessen sluiten af met een voorstelling voor publiek, waarin de deelnemers hun acteertalenten laten zien.

De lessen vinden – bij voldoende aanmeldingen – plaats in het Cultureel Café Bacchus (zowel in cafégedeelte, als in de zaal met podium) in de Gerberastraat en starten woensdag 14 januari 2026, met een introductie avond en daarna de lessen op woensdagavond. Alle informatie over kosten cursusdata, lestijden, deelnamevoorwaarden en hoe en tot wanneer je kunt inschrijven is te vinden op www.skca.nl.