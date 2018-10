Twee scooters in Centrum gestolen

Aalsmeer – Op vrijdag 12 oktober zijn tussen 18.40 en 20.50 uur twee scooters gestolen vanaf het Molenplein, tussen de AH en de Deen. Beiden zijn van het merk Vespa.

De brommer is felblauw van kleur, heeft schade aan de kappen, een zwart zadel en het kenteken is F-311-ND. De snorfiets is bruin van kleur, heeft een zwart zadel en het kenteken is F-615-DX.

Mogelijk is de diefstal gezien. Wie meer informatie heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Er is een vermoeden dat een groep op jacht is naar scooters in het Centrum, dit omdat vorige week ook al een scooter gestolen is uit de Zijdstraat. Zet brommers en scooters goed op slot. Alleen het stuurslot is niet voldoende!