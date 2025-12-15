Twee jubilarissen bij De Zonnebloem

Aalsmeer – Na afloop van de najaarsvergadering met dertig vrijwilligers van De Zonnebloem afdeling Aalsmeer-Rijsenhout werden twee jubilarissen in het zonnetje gezet. Ria Eling en Ingrid Groeneveld zijn beiden 25 jaar vrijwilliger bij deze waardevolle vereniging. Zij zijn in 2000 gestart en hebben in 25 jaar talloze gasten bezocht en activiteiten mee helpen organiseren. Het hoofdkantoor in Breda zorgde voor een speldje en een oorkonde. Natuurlijk kregen Ria en Ingrid ook nog een mooi boeket overhandigd. Omdat Ingrid stopt met haar werk voor De Zonnebloem, kreeg zij ook een prachtig beeldje cadeau, wat heel goed de verbinding symboliseert tussen vrijwilliger en gast van De Zonnebloem. Natuurlijk werd daarna het glas geheven op hen.

Opvolger gezocht

Gezocht wordt nu naar een opvolger voor Ingrid; vooral voor Aalsmeer-Zuid. De vrijwilligers nemen een aantal gasten onder hun hoede en onderhouden contact met hen. Verder wordt er maandelijks een activiteit georganiseerd. De afdeling heeft ruim 220 gasten in Aalsmeer en Rijsenhout. Geïnteresseerd om vrijwilliger van deze mooie vereniging te worden? Neem contact op met Els Brunt, bestuurslid van deze afdeling van De Zonnebloem, via els.zonnebloem@gmail.com of 06-40173691.

Foto: Jubilarissen Ingrid Groeneveld (links) en Ria Eling (foto aangeleverd).