Rijzenspelers: ‘Murder on the Oriënt Express’

Aalsmeer – Vanwege het sluiten van Dorpshuis De Reede in Rijsenhout is de nieuwe voorstelling van Toneelvereniging De Rijzenspelers dit voorjaar te zien in Wijkcentrum ’t Anker aan de Oosteinderweg 269 in Aalsmeer. Daar gaan de spelers het podium op met ‘Murder on the Oriënt Express’ van Agatha Christie. Het is 1934 en de wereldberoemde detective Hercule Poirot reist met de Oriënt Express van Istanbul naar Londen. Aan boord van de eerste klas van de trein wordt één van de passagiers vermoord. Alle medepassagiers zijn verdacht en aan Hercule Poirot de taak om dit moordmysterie op te lossen.

De toneelbewerking van ‘Murder on the Oriënt Express’ door Ken Ludwig stamt uit 2017 en na wereldwijd te zijn opgevoerd is het nu de beurt aan Toneelvereniging De Rijzenspelers om deze bestseller op de planken te brengen en wel op een nieuwe locatie in Aalsmeer waar personages die op het witte doek eerder gespeeld zijn door onder andere Sean Connery, Johnny Depp, Ingrid Bergman en Michelle Pfeiffer nu tot leven worden gebracht door de spelers van Toneelvereniging De Rijzenspelers!

‘Murder on the Orient Express’ is een thriller, waar ondanks alle spanning ook genoeg te lachen valt. Uitvoeringen van deze voorstelling zijn op zaterdag 29 maart, vrijdag 4 en zaterdag 5 april. Alle voorstellingen starten om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.15 uur). De voorstelling van zaterdag 5 april is al uitverkocht. Voor de andere twee data zijn nog slechts enkele kaarten à 12,50 euro te verkrijgen via www.rijzenspelers.nl.

Foto: De Rijzenspelers brengt ‘Murder on the Oriënt Express’. Foto: aangeleverd