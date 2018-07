Tropisch verjaardagsfeest Boerenvreugd

Aalsmeer – Tropisch warm was het wel afgelopen zondag 8 juli, maar de vele bezoekers aan de kinderboerderij lieten zich hier niet door weerhouden om het 25-jarig bestaan van Boerenvreugd te komen vieren. En gelukkig maar, allerlei activiteiten stonden op het programma. Zo konden kinderen knutselen, cakejes versieren, meedoen aan diverse spelletjes en onder andere pony rijden.

De grote hooizolder was omgetoverd tot theaterzaal en wie een kaartje had kon gaan genieten van de voorstelling ‘Biggetje Basje’ van kindertheater Zwuf. De kinderboerderij heeft een nieuw groot speeltoestel, speciaal geschikt voor de wat oudere kinderen en deze is zondag door een groot aantal jongens en meiden ingewijd. “Gaaf is ie”, aldus een enthousiaste jeugdige gebruiker. Boerenvreugd kon haar verjaardagsfeest zo groots vieren dankzij de hulp van vele vrijwilligers.

Vrijwilligers welkom

Echter, extra handen zijn altijd welkom. Vrijwilliger worden bij de kinderboerderij iets voor jou/u? Gegarandeerd een gevarieerde ‘baan’. Kijk voor informatie op de website, op facebook of informeer in het gezellige winkeltje van Boerenvreugd. Waarschijnlijk wel bekend, maar kinderboerderij Aalsmeer is te vinden aan de Beethovenlaan 118 in de Hornmeer.

Foto: www.kicksfotos.nl