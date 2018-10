Toneelvereniging zoekt geluid- en lichttechnicus

Kudelstaart – De repetities zijn in volle gang voor een doldwaas blijspel ‘Boeing – Boeing’. De spelers van Toneelvereniging Kudelstaart en de onmisbare medewerkers van achter de schermen werken zich in het zweet om u straks een heerlijke avond uit te bezorgen. Regisseuse Janneke Boonstra zet de laatste puntjes op de i om alles in goede banen te laten leiden. Maar, voordat het geluid en de spots aangaan, hoopt de Toneelvereniging wel enthousiaste geluid- en lichttechnici te hebben gevonden.

Gezellig team

Van de vorige geluid- en lichtcrew is afscheid genomen en nieuwelingen hebben zich, ondanks al vele oproepen, nog niet gemeld en de tijd dringt! Toneelvereniging Kudelstaart geeft twee keer per jaar een uitvoering. Verder dienen de heren en/of dames geluid- en lichttechnici enkele malen aanwezig te zijn bij de repetities. De uitvoeringen zijn op zaterdag 17, vrijdag 23 en zaterdag 24 november in het Dorpshuis van Kudelstaart. Technici worden met open armen welkom geheten en kunnen rekenen dat ze gaan samenwerken met een gezellig team. Enthousiast geworden? Kijk voor meer informatie op www.toneelverenigingkudelstaart.nl of neem contact op via facebook.

Kaartverkoop

Op vrijdag 3 november zijn telefonisch kaarten te bestellen bij Lia Bon via 06-22410451. Zaterdag 4 november gaat de kaartverkoop van start in het Dorpshuis van Kudelstaart van 11.00 tot 13.00 uur. Vanaf maandag 6 november zijn de toegangskaarten à 12,50 euro per stuk te koop bij Gall & Gall in Kudelstaart en Bakkerij Vooges in de Zijdstraat van Aalsmeer. Het is enkel mogelijk om contant te betalen (bij voorkeur gepast), pinnen is niet mogelijk. Meer informatie via de website www.toneelverenigingkudelstaart.nl of via facebook. De spelers kunnen niet wachten tot het doek weer open gaat en zij doen hun uiterste best om een prachtige avond te presenteren.