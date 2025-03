Toneelvereniging speelt komedie ‘Slippers’

Kudelstaart – Al maanden repeteren de spelers van Toneelvereniging Kudelstaart weer vol enthousiasme voor een nieuwe productie die dit voorjaar op de planken komt. TVK trakteert het publiek in Dorpshuis ‘t Podium op een doldwaas stuk vol humor: ‘Slippers’. Deze hilarische komedie, oorspronkelijk uit de jaren zestig maar deels bewerkt naar een latere tijd, is ook in de grote landelijke theaters geen onbekende en is al door diverse professionals vertolkt. De sterren uit Kudelstaart geven daar nu hun eigen draai aan en trakteren op een heerlijke avond uit. Het verhaal gaat over Ginny (gespeeld door Liesbeth Zeldenthuis), die met haar vriendje Greg (Huub van Schaik) in een flatje in Londen woont. Op een zondag brengt Ginny een bezoek aan haar ouders, die nog niets weten over de prille liefde van hun dochter. Voor Greg en Ginny een spannende dag. Ginny’s baas Philip (Wim Zandvliet) is al vele jaren getrouwd met Sheila (gespeeld door Tiny Maas). Ze wonen in een bescheiden maar comfortabel landhuis buiten de stad en doen hun best te ontkomen aan de sleur in hun leven. De twee schijnbaar ‘gewone’ stellen ontmoeten elkaar, maar niet op de manier die zij zelf hadden gepland of verwacht…

Schrijver Alan Ayckbourn houdt in dit stuk een vergrootglas boven menselijk gestuntel. Geen andere auteur schetst met zoveel humor het eeuwige misverstand tussen man en vrouw. Regisseur Carel Nieber verwacht veel van dit theaterstuk: “Met Liesbeth, Tiny, Wim en Huub hebben we een topcast. Zij kunnen deze personages als geen ander gestalte geven.” De speeldata zijn 4, 5 en 12 april in Dorpshuis ’t Podium aan de Kudelstaartseweg. De voorstellingen beginnen alle avonden om 20.15 uur (zaal open vanaf 19.30 uur). In de pauze zijn er lootjes te koop waarmee mooie prijzen te winnen zijn.

Kaartverkoop

De kaartverkoop start op zaterdag 22 maart in het winkelcentrum van Kudelstaart. Daarna zullen kaarten online te koop zijn en via bakkerij Vooges in de Zijdstraat van Aalsmeer en Topslijter Van Lammeren in Kudelstaart. De toegangsprijs is 12,50 euro. Kijk voor meer informatie op: www.toneelverenigingkudelstaart.nl

Foto: De topcast van de komedie ‘Slippers’, van links naar rechts: Wim Zandvliet, Tiny Maas, Liesbeth Zeldenthuis en Huub van Schaik. Foto: aangeleverd