Toneelvereniging organiseert dinershow

Kudelstaart – Dit najaar pakt Toneelvereniging Kudelstaart extra uit met een uniek concept: een dinershow. In Dorpshuis ’t Podium aan de Kudelstaartseweg wordt het publiek getrakteerd op een smakelijk diner en ondertussen kan genoten worden van de doldwaze komedie uit de familie Bruinsma serie ‘Kouwe Kak en Tatoeage’. De deuren openen die avond om 18.45 uur. Om 19.00 uur wordt het voorgerecht geserveerd. Ondertussen zal op het podium de ene verwikkeling na de andere plaatsvinden tussen een deftige familie die onverwachts bezoek krijgt van een verre neef en zijn gezin dat uit een heel ander milieu komt. De timing is vrij onhandig aangezien het chique gezin bijzonder druk is met de aanstaande verloving van hun dochter. Als het volkse gezin dan ook nog laat vallen maar liefst veertien dagen te zullen blijven, is de paniek compleet.

Halverwege het toneelstuk, in de pauze rond 20.15 uur, wordt het hoofdgerecht geserveerd en zal er aan tafel genoeg te bespreken zijn met elkaar over de verwikkelingen op het podium. Wanneer de magen gevuld zijn zal het spel verder gaan. Na het diner staat een heerlijk toetje klaar en kan er na afloop van de dinershow aan de bar nog gezellig een drankje genuttigd worden. De zaal zal sfeervol aangekleed worden met grotere tafels (maximaal tien personen) afgewisseld met kleinere (twee tot zes personen). De tafels worden toegewezen afhankelijk van het aantal couverts (waarbij mogelijk kleinere groepen worden samengevoegd aan één grotere tafel). De kosten voor deze unieke combinatie zijn 49 euro per persoon (drie consumpties inbegrepen).

Uiteraard kan de dinershow alleen doorgaan als er voldoende animo is. Mocht dat niet het geval zijn, wordt deze avond uiterlijk 10 november geannuleerd. Uiteraard worden dan de toegangsgelden terug gegeven. De overige speeldata zijn zaterdag 8, vrijdag 14, een speciale matinee voorstelling op zondagmiddag 16 om 14.00 uur (zaal open 13.30 uur) en de finale op zaterdag 22 november. De kaartverkoop start aanstaande zaterdag 18 oktober, tickets kosten 13,50 euro. Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws op de website www.toneelverenigingkudelstaart.

Foto: De spelers van Toneelvereniging Kudelstaart (aangeleverd).