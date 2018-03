Toneel: ‘Gekkenhuis in het ziekenhuis’

De Kwakel -Toneelvereniging Genesius uit De Kwakel zet weer een hilarisch stuk op de planken. ‘Een gekkenhuis in het ziekenhuis’ is een blijspel, geschreven door Wilma Renes-Leertouwer en wordt geregisseerd door Sylvia Broos.

Kamer dertien

In het ziekenhuis heerst onrust. Door een verbouwing worden alle patiënten van afdeling oost verdeeld over de rest van het ziekenhuis. Zelfs kamer dertien, al sinds lange tijd opslaghok, wordt ingericht als kamer. In die kamer worden drie patiënten tot elkaar veroordeeld, de slechthorende mevrouw Visser, de zwaargewonde meneer Cohen en mevrouw de la Gilette, die last heeft van…tja, zo’n beetje alles van wat ze in het ziekenhuis ziet gebeuren (Truus Zeldenthuis, Karel de Blieck en Linda Zwaan).

Aan hoofdzuster Riny (gespeeld door Floortje Broos) de schone taak om de drie patiënten, een zo goed mogelijke zorg te bieden.

Helaas voor Riny meldt de ene medewerker na de andere zich ziek en blijft ze over met de truttige broeder Paul (Erik Zaal) en de trage zuster Bep (Ada Vehaar). Ze roept de versterking in van de volkse Janny (Marga Westerbos) en de niet al te hardwerkende Ilona (Yanaica Middelkoop).

Gelukkig komt dokter Brouwer (Stef Hoogervorst) regelmatig controles doen in kamer 13. Al blijft het maar de vraag of de patiënten daar echt beter van worden… De uitgesproken typetjes maken ‘Een gekkenhuis in het ziekenhuis’ een stuk waar heerlijk om gelachen gaat worden.

Kaarten

Regel nu vast uw kaarten voor een gezellige avond theater naast de deur. De uitvoeringen vinden plaats op zaterdag 14, vrijdag 20 en zaterdag 21 april in Dorpshuis De Quakel in De Kwakel. Aanvang 20.15 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Kaarten á 7,50 euro zijn verkrijgbaar bij Tonny Voorn, Ringdijk 8, De Kwakel, 0297-560448 en Marga Westerbos, Hooilaan 27, De Kwakel, 0297-532970. Daarnaast kunnen kaarten regereserveerd worden via de website: www.genesius-dekwakel.nl/kaartverkoop.