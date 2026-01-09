Toch nieuwjaarsreceptie gemeente Aalsmeer

Aalsmeer – Vanwege het winterse weer van deze week, is de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op maandag 5 januari afgelast. Even leek het er op dat met elkaar het glas heffen op een mooi en actief jaar niet meer zou gaan plaatsvinden.

Maar gelukkig heeft de gemeente nog een datum weten te vinden. De nieuwjaarsreceptie wordt nu gehouden op vrijdag 23 januari. Inwoners zijn deze avond van harte welkom in de burgerzaal van het raadhuis van Aalsmeer.

Graag proosten de bestuurders samen met u op het nieuwe jaar. De nieuwjaarsreceptie is van 19.30 tot 22.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.