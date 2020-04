Tips om (mentaal) gezond te blijven in corona-tijd

Regio – Er circuleren in de media tips om (mentaal) gezond te blijven nu we veel meer thuis zijn dan anders. In de zorg voor jezelf en voor elkaar is het belangrijk om besmetting en verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Maar gezondheid is meer dan dat. De redactie heeft een aantal tips voor u verzameld om uw voordeel mee te doen tegen down voelen, verlies van weerbaarheid en omgaan met stress in deze barre tijden:

Tip 1: Hou zoveel mogelijk uw vaste ritme aan, dat geeft structuur en rust in uw hoofd

Tip 2: Hou sociaal contact door te bellen, te appen, te mailen of te beeldbellen met uw familie en vrienden. Een vast voorleesmoment door opa of oma via Skype met de kleinkinderen, kan een wederzijds genoegen geven. Of schrijf weer eens een ‘ouderwetse’ brief of kaart. Zwaai naar iedereen die achter een raam staat. Skype met vrienden en hou een digitale borrel.

Tip 3: Blijf in beweging. Een frisse neus buiten halen hoort daarbij, maar vermijd drukke plekken en hou minimaal anderhalve meter afstand. Er zijn online gratis sportlessen te volgen. Ook is elke dag op NPO 1 ‘Nederland in beweging’ te volgen. Er zijn extra herhalingen elke dag en meedoen is ook mogelijk als u minder mobiel bent. Dan heeft u alvast een kwartier beweging te pakken van het geadviseerde halve uur per dag.

Tip 4: Ontspanningsoefeningen kunnen helpen om goed te slapen en stress te lijf te gaan. Er zijn gratis online yogalessen te volgen. Door mindfulness te beoefenen traint u om in met bewuste en open aandacht uw gevoelens van het moment zonder oordeel te ervaren. Er zijn bijvoorbeeld gratis oefeningen via www.VGZ.nl te volgen, zowel kort als langer, de meest bekende oefening in mindfulness is de zogenaamde bodyscan

Tip 5: Eet gezond en kies verse producten. Groenten en fruit zijn volop verkrijgbaar. Eventueel levert uw supermarkt het thuis af. Ook kunt u een buur of kind of vrijwilliger vragen, het op uw stoep af te leveren. Maak (weer) eens een pan met verse soepgroenten. Neem tomaat en komkommer extra bij uw broodmaaltijden.

Tip 6: Kleed u zelf aan met uw mooiste kleding en maak u op, alsof u een theater of andere uitgaansgelegenheid gaat bezoeken. Dek de tafel extra mooi en haal uw meest bijzondere servies te voorschijn. Als er huisgenoten zijn, nodig hen uit voor een uit-etentje bij u thuis.

Tip 7: Bak een appeltaart en zet verse bloemen op tafel, het helpt om je extra thuis te voelen in je eigen huis.

Tip 8: Voor een luisterend oor, advies of extra hulp kunt u bellen met de hulplijn van het Rode Kruis: 070-4455888

Tip 9: Er zijn online lessen te volgen in tekenen, gitaarspelen of allerlei andere liefhebberijen. Kies de hobby, die je altijd al graag wilde oppakken en leer het uzelf aan.

Heeft u een tip 10? Mail hem naar redactieaalsmeer@meerbode.nl. Onder vermelding van: Zorg voor jezelf en voor elkaar.