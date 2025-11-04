Thomas eerste junior-dorpsdichter van Aalsmeer

Aalsmeer – Aalsmeer heeft zijn eerste junior-dorpsdichter. De 8-jarige Thomas Pouw mag van nu af aan tot eind 2026 deze titel dragen. Vrijdagavond 31 oktober is hij hiertoe bij het programma EchtWel van Radio Aalsmeer benoemd en heeft zijn trofee uitgereikt gekregen van kinderburgermeester Marije. Thomas is een van de vijf junior-dorpsdichters die Nederland telt en met stip de jongste ooit. De zoektocht naar een jonge dichter voor deze functie is gestart in februari van dit jaar. Elke maand was er een ander thema om voor te dichten. Zo kwamen bijvoorbeeld onderwerpen als geluk, vrijheid, kunst en dromen voorbij. Thomas maakte voor de meeste gelegenheden een bijdrage. Hij wist dit ook rustig en goed verstaanbaar voor te dragen. Hopelijk mag Thomas zijn dichttalent het komende jaar regelmatig laten horen in Aalsmeer en Kudelstaart.

Het laatste tot nu gemaakte gedicht van Thomas gaat over dromen.

Dromen is fijn

In een droom kan je alles zijn

Een kip in een flat,

Of warm in je bed

Je kan eigenlijk alles dromen,

Maar het kan niet zomaar uitkomen.

Gister droomde ik van een feest

Iedereen mocht komen,

Er waren zelfs een paar lopende bomen!

Foto: Eerste junior dorpsdichter Thomas met kinderburgemeester Marije, Esther van het radioprogramma EchtWel en dorpsdichter Marcel. Foto: aangeleverd

