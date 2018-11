Thema-avond over nepnieuws bij Amnesty

Uithoorn – Dit jaar bestaat Amnesty Nederland 50 jaar. Ter gelegenheid daarvan organiseert de werkgroep Uithoorn op vrijdag 23 november een thema-avond over een actueel onderwerp: nepnieuws.

Hoe waarborgt Amnesty de betrouwbaarheid van de informatie die zij krijgt en verspreidt? En hoe kun je je als burger wapenen tegen nepnieuws? Lineke Nieber, journaliste bij de NRC, houdt een interactieve presentatie over nepnieuws en Emile Affolter, persvoorlichter van Amnesty Nederland, schetst hoe Amnesty zijn informatie waarheidsgetrouw houdt.

Voor de muzikale omlijsting van een en ander zorgt Judith Beuse-Dijkstra en voor een hapje en drankje wordt gezorgd. Belangstellenden zijn vrijdag 23 november van harte welkom in kerkgebouw De Schutse aan de Merodelaan 1 in Uithoorn. De aanvang is 20.00 en de zaal is open vanaf 19.30. De toegang is gratis.

Neem uw smartphone mee voor het interactieve deel van deze avond. In verband met de catering en de beschikbare zaalruimte graag aanmelden door een mailtje te sturen aan: anja@amnestyuithoorn.nl