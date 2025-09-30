Theaterconcert Martijn Schok Band in Bacchus

Aalsmeer – Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer brengt dit theaterseizoen in Cultureel Café Bacchus naast de vertrouwde moderne jazz concerten een gloednieuwe serie theaterconcerten die garant staan voor meeslepende avonden vol swingende live muziek en boeiende verhalen. Er wordt gedoken in de roots van de jazz, van boogie woogie en blues tot swing, folk en gipsy jazz. Op zaterdag 4 oktober bijt de Martijn Schok Band het spits af met het programma All About Boogie Woogie. Verwacht een wervelende avond met virtuoos pianospel, opzwepende ritmes en meeslepende zang. Met muziek die de bezoekers meeneemt van de kroegen en danszalen van eind negentiende eeuw tot de grote jazz- en bluespodia van nu. En met verhalen over de oorsprong van de boogie woogie en de muzikale helden die deze stijl groot hebben gemaakt.

Martijn Schok is internationaal bekend als een van de beste vertolkers van de authentieke boogie woogie en pianoblues. Zijn swingende speelstijl en energie maken stilzitten onmogelijk. Greta Holtrop, met een stem tussen Billie Holiday en Dinah Washington, bezorgt kippenvel met gevoelige bluessongs en zet de zaal in beweging met vrolijke boogies en rhythm & blues. Zij neemt bovendien het publiek mee als storyteller van de avond. De vaste bandleden Olaf Hoeks op saxofoon, Maarten Kruijswijk op drums en Hans Ruigrok op bas zorgen voor een stevige groove en een onweerstaanbare drive.

Boogie woogie ontstond eind negentiende eeuw in de Afro-Amerikaanse gemeenschap en heeft sindsdien wereldwijd harten veroverd. Het is de meest dansbare vorm van pianoblues: een vrolijk, swingend, ritmisch spel met razendsnelle loopjes en bekende harmonieën. Het theaterconcert op 4 oktober begint om 20.30 uur, zaal open vanaf 20.00 uur, in Cultureel Café Bacchus aan de Gerberastraat 4. De entree bedraagt 15 euro (jongerentickets 16 tot en met 25 jaar 10 euro) en tickets zijn te koop in de KCA Ticketshop en (mits nog beschikbaar) verkrijgbaar aan de zaal.

Foto: De Martijn Schok Band, zaterdag in Cultureel Café Bacchus. Foto: Robert Joore

