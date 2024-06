Theater Piet Mondriaan biedt weer een mooi theaterseizoen

Abcoude – Komend jaar kunt u weer genieten van een mooi theaterprogramma bij Theater Piet Mondriaan in Abcoude. Het is een heel divers programma geworden, met dit jaar voor het eerst ook een theatercollege. Verder is er cabaret, toneel, muziek en een paar mooie kindervoorstellingen. Natuurlijk vindt u oude bekenden terug als Dolf Jansen, Ernst Jansz en ook onze dorpsgenoot Trijntje Oosterhuis geeft weer acte de préséance. Daarnaast kunt u genieten van jong talent zoals Luuk Ransijn en Boban Benjamin Braspenning die beiden al in de theaterprijzen zijn gevallen. De kaartverkoop start op zaterdag 29 juni, om 10.00 uur. U kunt uw kaarten bestellen via de website www.theaterpietmondriaan.nl.

De brochure is in Abcoude, Baambrugge en Loenersloot weer huis-aan-huis verspreid. In de andere kernen in onze gemeente kunt u de brochure ophalen bij:

– de Bibliotheek in Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis

– gemeentehuis in Mijdrecht

– Buurtvereniging Amstelhoek

– Pannenkoekenhuis de Strooppot in De Hoef.

