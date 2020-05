The Last Post klonk in De Kwakel

Maandagavond 4 mei klonk even voor acht uur The Last Post op de Rozenlaan in De Kwakel. De muzikale familie De Jong stond met hun blaasinstrumenten voor hun huis opgesteld om oorlogsslachtoffers een saluut te brengen. Lettie de Jong blies met veel gevoel het indringende The Last Post op haar trompet, waarna twee minuten stilte volgden, gevolgd door een enthousiast Wilhelmus door de andere familieleden van de ‘Jong Ones’. Het geheel werd meebeleefd door zo’n 10 toeschouwers die keurig op gepaste afstand van elkaar bleven staan. Een mooi initiatief voor een aangepaste versie dit jaar van de dodenherdenking in De Kwakel. (foto: Dirk Plasmeijer)