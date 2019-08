The Dirty Daddies in P60 Amstelveen

Amstelveen – Op zaterdag 21 december komt het zinderde zevental The Dirty Daddies naar Poppodium P60. In oktober spelen ze eerst nog in een uitverkochte (!) AFAS Live, daarna gaan ze door met de Grand Theft Audio-tour. Aan het einde van het jaar komen ze voor een intieme en explosieve show naar Amstelveen!

Met meer dan 500 shows in de benen is de kans dat je nog nooit van The Dirty Daddies gehoord hebt klein. De eerste en enige coverband ooit die op eigen kracht twee keer AFAS Live uitverkocht heeft, was al te zien bij RTL Late Night, NOS op 3 en BNN en sloten festivals als Zwarte Cross, Paaspop en Concert At Sea af.

Het zinderende zevental raast al ruim 6 jaar loeihard door de feesttenten, festivals en clubs en zorgt overal voor een feest-explosie die zijn gelijke niet kent. 120 hits in 120 minuten worden met een ongeëvenaard enthousiasme op je afgevuurd. Tel daarbij een arsenaal aan special effects op waar je de oorlog mee kan winnen en je weet genoeg: zoek dekking en Let’s Get Dirty!

Zaterdag 21 december – Tickets vanaf €21,50.

Meer informatie: www.p60.nl.