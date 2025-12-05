Tentoonstelling Flower Power in the Water Tower

Aalsmeer Het Flower Art Museum ondergaat momenteel een grote verbouwing en is voorlopig gesloten, maar blijft het publiek graag inspireren. Daarom presenteert het museum dit winterseizoen een speciale pop-up tentoonstelling in de watertoren aan de overzijde: Flower Power in the Water Tower.

Van 18 december tot en met 15 februari ontdekken bezoekers van dit rijksmonument een verrassende combinatie van kunst, natuur en licht. De watertoren biedt door de hoogte, akoestiek en karakteristieke betonstructuur een uniek decor voor deze kunstervaring.In de toren toont het kunstenaarsduo AlexP een drietal audiovisuele installaties waarin kunst en technologie samenkomen. Interactiviteit speelt een belangrijke rol: bezoekers worden uitgenodigd om zelf onderdeel te worden van de kunstwerken.

Christine Deussen-McCall presenteert handgemaakte lampen van kalebassen, sculpturale objecten waarin de natuurlijke vorm van het materiaal centraal staat. Van glaskunstenaar Ellen Kuijl zijn opvallende sculpturen en lampen met bloemmotieven te zien, die op een speelse manier de ruimte vullen. Tot slot creëert meester bloembinder Marloes Joore in de toren een kunstzinnig en fotogeniek object dat de bloemencultuur van Aalsmeer weerspiegelt.

Fraai uitzicht

Met deze tentoonstelling slaan de Stichting Beheer Watertoren Aalsmeer en het Flower Art Museum tijdelijk de handen ineen. Bezoekers kunnen naast de kunst genieten van een monument dat nog grotendeels in originele staat verkeert. Vanaf de ‘trans’ op circa 50 meter hoogte wordt iedereen die de klim heeft gemaakt beloond met een fraai uitzicht over de Westeinderplassen en de wijde omgeving.

Flower Power in the Water Tower is vanaf 18 december geopend van donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur (gesloten tijdens feestdagen; in februari alleen in de weekenden). Entree: volwassenen 4 euro en kinderen 2 euro. Donateurs van de watertoren en FAM-vrienden hebben gratis toegang. Het is ook mogelijk een rondleiding te boeken, de kosten hiervan zijn 30 euro.

Foto: Verrassende combinatie van kunst, natuur en licht (aangeleverd).