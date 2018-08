Tent voor Aalsmeerse Feestweek in aanbouw

Aalsmeer – Afgelopen woensdag zijn alle ‘obstakels’, zoals de plantenbakken en de karrenopslag, van het Praamplein verwijderd en vandaag, donderdag 30 augustus, is een aanvang gemaakt met de bouw van de tent voor de Feestweek. De klus vordert en gelukkig kan er gewerkt worden met mooi, droog weer.

Aanstaande zondag 2 september is de eerste activiteit en dit is al vele jaren de tentdienst van de gezamenlijke kerken vanaf 10.00 uur. In de avond een nieuw item voor jongeren. Vanaf 19.00 uur is iedereen tussen de 12 en 25 jaar van harte welkom om te chillen, mee te zingen en te feesten als DJ Jeffa van zich laat horen. Later op de avond zal de bekende Christelijke band Insalvation van zich laten horen, evenals spreker Rob van Zon. Rond 22.30 uur zal het programma zijn afgelopen. De toegang is gratis.

Sporten, films en kindermiddag

Maandag 3 september staat de SPIE-sportavond op het programma en gaan de deelnemers aan de Pramenrace ‘kleedje hoppen’. Aanvang is 19.30 uur, tent open vanaf 19.00 uur en de toegang is gratis. Op dinsdag 4 september presenteert Dick Piet in de feesttent het Nostalgisch Filmfestival met voorstellingen in de middag om 14.00 uur en in de avond vanaf 20.00 uur (uitverkocht).

Op woensdag 5 september trakteert het Feestweek-bestuur de Rabo kindermiddag vanaf 14.30 uur met Brandweerman Sam en een optreden van Sarah en Julia met aansluitend een meet & greet. Woensdagavond kan tijdens de ‘Vrienden van Amstel Live’ genoten worden van livemuziek met op het podium Hollands Diep, Clueless en Pater Moeskroen. Aanvang 20.45 uur, toegang 5 euro in de voorverkoop en 10 euro aan de tent.

Saskia & Serge en OG3NE

Donderdag 6 september krijgen minder-validen een gezellige dag aangeboden door de Stichting Dag van je Leven (besloten). Maar, in de avond is iedereen met een toegangskaart weer welkom in de feesttent op het Praamplein met optredens van Samantha Steenwijk, OG3NE, Anita Doth, Jeroen van der Boom, Marcel Fisser Band en dj Joost. Op vrijdag 7 september worden ouderen uitgenodigd naar de tent te komen voor een gezellige (gratis) middag met dit jaar een optreden van Saskia & Serge. Aanvang is 14.00 uur. Vrijdagavond kan er gedanst worden tijdens de muzikale presentaties van Vinchenzo, Boef, Jebroer en Brennan Heart.

Rob de Nijs en Party Animals

Zaterdag 8 september is de finish bij en de prijsuitreiking van de Pramenrace in de feesttent, die hiervoor open is van 13.00 tot 18.00 uur. Daarna wordt opgeruimd voor alweer de laatste feestavond met top-artiesten als Rob de Nijs, Party Animals, Danny de Munk en de dj’s Dune en Joost op het podium. De muziekavonden op donderdag, vrijdag en zaterdag beginnen om 20.30 uur en de toegangsprijs is deze avonden 17,50 euro in de voorverkoop en (indien voorradig) 22,50 euro aan de tent.

Speciale pendelbus

Kijk voor meer informatie en het bestellen van kaarten op www.feestweek.nl. Op de website ook meer over de speciale pendelbus, die inwoners ophaalt (en terugbrengt) in Kudelstaart en Oosteinde om naar de feesttent op het Praamplein in het Centrum te gaan.

Foto: Woensdagavond zijn alle plantenbakken op het Praamplein verplaatst. Donderdag is aangevangen met de bouw van de tent voor Feestweek. Foto: www.kicksfotos.nl