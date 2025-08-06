Tennisbaan erbij voor All Out

Aalsmeer – Tennisvereniging All Out heeft haar lang gekoesterde wens kunnen uitvoeren: Een tennisbaan erbij. Na het openen van de nieuwe accommodatie van ‘buurman’ Atletiekvereniging Aalsmeer kwam er ruimte vrij om het tenniscomplex uit te breiden. De oude kleedkamers, opslag en kantine van de atletiek bij de parkeerplaats werden gesloopt en dit gaf de mogelijkheid om groter te groeien.

Maar makkelijk was dit niet, er moesten heel veel ‘bobbels’ overwonnen worden, waaronder overleg met de gemeente en overeenstemming bereiken met de bewoners rondom het sportcomplex in de Sportlaan die bang waren voor meer overlast. Niet voor niets worden de bezoekers en leden met een extra bord gevraagd om ‘aan de buren te denken’.

Met de ingebruikname van de nieuwe baan hebben de leden van tennisvereniging All Out, zo’n 1.400 in totaal, nu de beschikking over acht gravelbanen en vier binnenbanen. De officiële opening van ‘baan 12’ vindt plaats op zaterdag 30 augustus om 14.00 uur.