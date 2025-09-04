Tekenatelier voor kinderen bij De Werkschuit

Aalsmeer – Op maandag 22 september opent De Werkschuit Aalsmeer de deuren voor een seizoen vol creativiteit. Met oude en nieuwe cursussen. Zo is er nu ook een cursus Tekenatelier voor kinderen. Deze cursus wordt gegeven door Ellen Stapper en is bedoeld voor jongens en meiden in de leeftijd van 6 tot en met 13 jaar

De cursus begint op maandag 22 september en is van 16.30 tot 18.00 uur of op donderdag 25 september van 16.30 tot 18.00 uur. In het atelier krijgen kinderen op een speelse en leerzame manier les in tekenen en schilderen. Elke keer een ander materiaal verf, potlood, ecoline, etc. De kinderen worden gestimuleerd om hun creativiteit om te zetten in een stukje kunst. Aan de hand van een kunstenaar of een kunstwerk gaat de groep aan de slag om er een eigen draai aan te geven of om er een simpele kopie van te maken. Zo leren de kinderen van anderen en ook wat van hun kunstvaardigheid. Aan het eind van de cursus hebben de deelnemers een map met prachtig werk van eigen hand.

Creatieve vorming

De Werkschuit organiseert ook dit seizoen weer de cursus Creatieve vorming voor kinderen. Deze cursus start op zaterdag 27 september, is van 09.30 tot 11.00 uur en is voor jongens en meiden van 6 tot en met 12 jaar. De cursus wordt eveneens door Ellen Stapper gegeven.

Gek op knutselen en schilderen? Dan is deze cursus echt iets voor jou, want deze creatieve vorming lessen gaan eigenlijk over niets anders. De deelnemers gaan namelijk kunst maken van bijvoorbeeld klei of gerecycled materiaal. Net even anders maar wel met niveau. En dat wordt samen gedaan, omdat dat leerzaam is en natuurlijk veel leuker. Kinderen die net als jij handig zijn of juist willen leren. Misschien wel van jou want wellicht heb jij al eens een cursus gedaan. Er is altijd wel wat te leren want iedere les wordt er weer wat anders gedaan.

Cursusaanbod

Kijk voor inschrijving en meer informatie over het gehele cursusaanbod bij De Werkschuit (voor kinderen én volwassenen) op www.werkschuit-aalsmeer.nl. Voor inlichtingen kan een e-mail gestuurd worden naar stichtingdewerkschuitaalsmeer@outlook.com.

Foto: aangeleverd