Techniek Driedaagse 2022 groter dan ooit

Regio – De Techniek Driedaagse van 2022 wordt groter dan ooit. Dit jaar vindt het grootste techniekfestijn van de regio plaats bij Van Vliet Containers in Aalsmeer. Van 27 tot en met 29 september bruist het op deze locatie van de techniekactiviteiten. Leerlingen krijgen workshops van robotica tot ICT en van logistiek tot automotive. “Het is een eer de Techniek Driedaagse hier te mogen ontvangen”, stelt Bob IJpelaar van Vliet Containers vol trots. “Dit evenement is zó leuk! Wij kunnen niet wachten!’’

“Grote eer”

De Techniek Driedaagse is een groots techniekevenement voor leerlingen van de groepen 7, 8 en de brugklas. Verspreid over drie dagen komen hier leerlingen uit gemeente De Ronde Venen, Uithoorn, Nieuwkoop en Aalsmeer voor technische workshops onder leiding van lokale technici en vele vrijwilligers. Ze voeren een apk-keuring uit bij een vrachtwagen, programmeren een robot, leren alles over recycling en metselen een muurtje. “Een geweldig initiatief”, stelt Bob IJpelaar. “De beste manier om leerlingen kennis te laten maken met de veelzijdigheid van de techniek is door hen erin onder te dompelen. Bovendien zie ik het als een grote eer dat wij als onderneming kunnen bijdragen om onze liefde en passie voor ons vak over te dragen aan jonge mensen.”

Prachtige locatie

De organisatie van de Techniek Driedaagse is enorm blij met het aanbod van Van Vliet Containers om dit jaar gastheer te willen zijn. “Andere jaren waren we te gast bij FN Kempen in Mijdrecht’’, licht projectleider Karin Wateler toe. “Een prachtige locatie, dichtbij voor de leerlingen uit De Ronde Venen. Nu ‘verhuizen’ we naar Aalsmeer en zijn we dicht bij de leerlingen en ouders daar. Bovendien geven we alle bezoekers nu een kijkje achter de schermen van een ander bedrijf uit de regio. Dat is ook waardevol. En, zoals we al deelden; de Techniek Driedaagse wordt groter dan ooit; bij Van Vliet Containers hebben we een ruimte van maar liefst 4000 vierkante meter tot onze beschikking. Dat biedt ook geweldige kansen!’’

Meer informatie: https://technetamstelenvenen.nl/techniek-driedaagse