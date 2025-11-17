Team van Gemeente wint ‘Slag om Aalsmeer’

Aalsmeer – Woensdagavond 12 november was het heel druk in de kantine van FC Aalsmeer. Terwijl er buiten nog volop werd gevoetbald, werden de deelnemende teams aan de ‘Slag om Aalsmeer’ welkom geheten. Elk jaar organiseren de twee Aalsmeerse Lionsclubs dit slimme en gezellige Lions bedrijvenspel om fondsen te werven voor goede doelen. Bij dit spel draait het om samenwerking en kennis binnen teams. Er deden 29 teams mee van vijf personen waaronder veel ‘oude bekenden’ maar gelukkig ook drie nieuwe teams.

Vragen op allerlei gebied

De 145 deelnemers gingen na een heerlijk buffet enthousiast aan de slag met vele, soms pittige vragen waarvan elke vier minuten een nieuwe reeks op tafel kwam. Voor het eerst dit jaar was de laatste vraag een muzikale. Tien fragmenten van Nederlandstalige nummers schalden uit de speakers en zowel de artiest als het nummer moest worden geraden. Dit bleek een schot in de roos. Velen in de zaal kenden de teksten uit hun hoofd en zongen hartstochtelijk mee! De jury had haar handen vol aan het correct beoordelen van alle antwoorden want de uitslagen lagen zoals vaker heel dicht bij elkaar! Eindigde het team van de Gemeente Aalsmeer vorig jaar nog op de tweede plaats, dit jaar viel hen de hoofdprijs ten deel. Met een verschil van slechts 5 punten (187 om 182) eindigde het team van Qultura Management & Kwaliteit op de tweede plek. De overige teams die in de top tien eindigen waren: 3. Bestuur FC Aalsmeer, 4. PACA, 5.Fiqas, 6. Fysio Fitness Kudelstaart, 7.MJK Advies, 8. Van Berkel Aannemers, 9. Multi Supplies en 10. Vastbouw.

Dag van je Leven en Voedselbank

Na afloop van het spel begon voorzitter Dirk Box van Stichting Dag van je Leven zijn presentatie met de woorden “wat voor velen heel gewoon is, kan voor anderen letterlijk de ‘Dag van hun Leven’ zijn.” Daarmee gaf hij op treffende wijze de essentie weer van het prachtige werk dat de stichting sinds 1998 verricht voor mensen met een verstandelijke beperking. De cheque van 6.650 euro zal onder andere besteed gaan worden aan de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en aan de aanschaf van een zogenaamde ‘belevingstafel’ die gaat rouleren op de locaties van Ons Tweede Thuis.

Ook is een cheque van 2.850 euro uitgereikt aan de Voedselbank Aalsmeer Kudelstaart. Voorzitter Rob Mul vertelde vervolgens over de werkzaamheden en organisatie. De Voedselbank kan nog wel wat vrijwilligers gebruiken om zoveel mogelijk mensen die voor kortere of langere tijd te weinig geld hebben om van te leven, te helpen aan voedselpakketten. De cheque zal besteed worden aan de aanschaf van een nieuwe professionele koelkast. De dames en heren van beide Lionsclubs werkten de hele avond hard en met veel plezier om alle gasten een fijne avond te bezorgen. Onder het genot van een drankje werd er nog lang nagepraat en genetwerkt. Uiteraard werd ook het bestuur van FC Aalsmeer bedankt voor de geweldige gastvrijheid. Gezien de vele positieve reacties volgt er in november 2026 ongetwijfeld weer een nieuwe ‘Slag om Aalsmeer’.

Foto: Het team van Gemeente Aalsmeer, van links naar rechts: Bart Kabout, Petra Simonse, Sybrand de Vries, Gido Oude Kotte en Erik Kreike. Foto: Anton Temme