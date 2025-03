Takii ondersteunt Flower Art Museum

Aalsmeer – Zaadveredelaar Takii is al vele jaren wereldwijd een gevestigde naam in de groente- en bloemensector. De Europese tak van dit Japanse bedrijf wordt al geruime tijd aangestuurd vanuit locaties in De Kwakel en Kudelstaart. Naast internationale contacten vindt Takii het ook belangrijk om in de directe omgeving zichtbaar te zijn. Mede daarom ondersteunt het de ontwikkeling van het Flower Art Museum (FAM).

Het in Aalsmeer gevestigde museum staat in het teken van bloemen en natuur in de hedendaagse kunst. Een thema dat goed past bij Takii, dat onder meer zonnebloemen, Lisianthus en diverse groenterassen veredelt en de zaden verhandelt. Het Flower Art Museum groeit gestaag en gaat komend jaar uitbreiden, waardoor het bereik verder wordt vergroot. “Deze ontwikkelingen spreken ons aan”, zegt Takii-directeur Ton Kuipers. “Voor de regio Aalsmeer en de lokale gemeenschap is het museum een waardevolle plek met veel mogelijkheden. Als bedrijf vinden wij het belangrijk om dit te ondersteunen.”

Takii heeft zich aan het museum verbonden als een van de ‘Gouden’ sponsors. Het FAM is daar uiteraard blij mee, zegt directeur Constantijn Hoffscholte: “De steun van bedrijven uit onze regio is hard nodig om het museum verder te ontwikkelen en activiteiten te organiseren voor allerlei doelgroepen. Bloemen staan bij ons centraal en de link met Takii als een belangrijke speler in die sector is dan ook waardevol.”

Beide partijen staan ervoor open om de samenwerking verder te laten gaan dan alleen financiële steun. Zo worden de museumvrijwilligers binnenkort ontvangen bij het bedrijf en zal Takii het museum bezoeken met klanten. Andere ideeën worden de komende tijd uitgewerkt. Meer informatie: www.flowerartmuseum.nl en www.takii.eu.

Foto: Friederike van der Boon (marketingmanager Takii), Constantijn Hoffscholte (directeur Flower Art Museum) en Ton Kuipers (algemeen directeur Takii) voor het kunstwerk ‘Connected’ van Dorota Roszkowska dat momenteel in het museum te zien is. Foto: aangeleverd