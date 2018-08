Tafeltje Dek Je zoekt dringend vrijwilligers!

Aalsmeer – Sinds 1976 bestaat er in de gemeente Aalsmeer de mogelijkheid om thuis een warme maaltijd te krijgen via Tafeltje Dek Je. Deze voorziening is voor ouderen, zieken en gehandicapten die niet in staat zijn zelf hun maaltijd te verzorgen.

Deze maaltijden worden bereid in de keuken van Zorgcentrum Aelsmeer en de gebruikers krijgen elke dag (maandag tot en met zaterdag) een verse maaltijd die in een warmhoudbox door vrijwilligers bij de gebruikers thuis wordt gebracht.

Nu is de organisatie van Tafeltje Dek Je echter dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor het rondbrengen van de maaltijden in Aalsmeer en Kudelstaart. Door éénmaal in de vijf weken op drie dagen (vaker mag natuurlijk ook) één uur beschikbaar te zijn, kunt u/jij anderen op een geweldige manier van dienst zijn. De vrijwilligers ontvangen een autovergoeding van € 3,50 per bezorgdag en zijn tevens tijdens het rondbrengen van de maaltijden verzekerd.

Gehoopt wordt op vele aanmeldingen, zodat deze onmisbare voorziening behouden kan blijven. Voor vragen en aanmeldingen kan contact opgenomen worden met Sandra de Jong via 0297-326050 of per email: sdejong@zorgcentrumaelsmeer.nl.