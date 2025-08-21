Aalsmeer – Na een zomerstop van twee maanden is de Aalsmeerse Tafeltennis Club Bloemenlust afgelopen woensdag het seizoen weer begonnen met een vriendschappelijke wedstrijd van twee Bloemenlust teams tegen de buren van TTV Amstelveen. In de nog warme Bloemhof werd fanatiek gestreden en veel onderlinge partijen gingen gelijk op. Vaak was een beslissende vijfde game nodig om tot een winnaar te komen. Bij het team van Bart Spaargaren, Ed Couwenberg en Philippe Monnier kwam het na een spannende strijd tot een 5-5 puntendeling met de Amstelveense bezoekers. Het andere team bestaande uit Danny Knol, Karel Hooijman en Johan Berk wist een 7-3 overwinning te boeken. Maar belangrijker, na afloop werd het aan de bar steeds vriendschappelijker met een drankje en een hapje.

Competitie, recreatief en 55+

In september gaat de competitie weer van start, waarbij Bloemenlust 1 zich moet gaan proberen te handhaven in de eerste klasse. Maar er is ook volop ruimte voor recreatieve tafeltennissers om vrij te spelen, elke woensdagavond vanaf circa 20.00 uur in sporthal de Bloemhof Aalsmeer. Vanaf 4 september gaat ook het tafeltennissen voor 55+ weer beginnen, elke donderdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur.

Om dit alles te financieren doet ATC Bloemenlust ook mee met Rabo Club Support, dus steun dit initiatief om de ouderen te helpen meer te bewegen en stem op ATC Bloemenlust!

Foto: Tafeltennis van start bij ATC Bloemenlust (foto aangeleverd).