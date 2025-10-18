Taart en bloemen voor 100-jarige Thea Pinke Koole

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer – Taart en bloemen woensdagmorgen in Rozenholm. Mevrouw Pinke Koole wordt 16 oktober 100 jaar en dat is reden voor een intiem feestje op haar kamer, in gezelschap van dochter Irene en zoon Martin en natuurlijk burgemeester Gido Oude Kotte. Mevrouw Theodora, roepnaam Thea, woont nu vijf jaar in Rozenholm en heeft het er prima naar haar zin. In haar woonplaats Amstelveen was geen plaats in het verpleeghuis, maar in Rozenholm was ze van harte welkom. Haar lichamelijke conditie mag dan te wensen over laten en het gehoor wat minder worden, haar hoofd werkt nog uitstekend en ze kan geanimeerd vertellen.

“Aalsmeer? Wat is nou Aalsmeer? Ik kon me er niks bij voorstellen. Ik ben vroeger wel te gast geweest bij mijn broer, hij had hier een woonboot en we hebben ook een tochtje gemaakt op de Westeinder in zijn zeilboot. De ligging, zo aan het water, ik vind het hier prachtig.” Dochter Irene komt twee keer per week op bezoek en neemt haar regelmatig in de rolstoel mee voor een wandelingetje in de Zijdstraat of om langs de Ringvaart naar de boten te kijken. “Het is hier een prachtig complex en we zijn heel blij met de verzorging die mijn moeder krijgt.”

Mevrouw Thea ziet er mooi uit, een elegante band om haar hoofd, chique bloesje aan met bijpassend jasje. Dat ze altijd van mode heeft gehouden is haar nog steeds aan te zien. Ze werd in 1925 geboren als Theodora Geraldine Johanna Koolen in Amsterdam, haar vader was schoenmaker in de Van Breestraat, een goed vakman, die orthopedische schoenen maakte. Ze was vijftien jaar oud en lid van roeivereniging Nieuwe Meer toen de oorlog uitbrak. Ze herinnert zich nog dat tijdens de bezetting de vereniging gesloten werd en alles in beslag genomen en hoe afschuwelijk ze dat vond.

Voor haar huwelijk had ze een prima kantoorbaan bij Van Amerongen en maakte verslag van de directievergaderingen. “Ik had stenografie gedaan en dat was in de tijd best bijzonder. Ik moest foutloos Nederlands schrijven en dat kon ik ook. Toen Van Amerongen overgenomen werd door AH bood Albert junior mij een baan aan als directie assistente. Maar ik had trouwplannen en kon die baan niet aannemen. Zo ging dat in die tijd. Eigenlijk heel raar dat je als getrouwde vrouw niet kon blijven werken. Ook heel jammer, want het was een top baan geweest.”

De ontmoeting met haar echtgenoot Martin was ‘liefde op het eerste gezicht’. Ze was met een vriendin mee om kennis te maken bij een tafeltennisclub. “Ik kwam een grote zaal binnen in de Valkenburgerstraat en aan de ander kant van die zaal stond een groepje mannen. Een van hen bleef maar naar mij kijken en ik keek terug, heel bijzonder want we kenden elkaar helemaal niet.” Het werd een gelukkig huwelijk, dat zestig jaar duurde. Het echtpaar kreeg twee kinderen en vier kleinkinderen. Inmiddels is er een achterkleinkind en een tweede op komst.

“Mijn moeder heeft een mooi leven gehad”, vertelt zoon Martin. “Mijn vader heeft veertig jaar als boekhouder bij het nationaal luchtruimte laboratorium gewerkt. En toen wij wat ouder werden kreeg mijn moeder een leuke baan bij Readers Digest en later bij een groothandel in horloges. Haar gezondheid is nog steeds goed, ze slikt alleen een bloedverdunner en een vitaminepilletje” Bijzondere dame Theodora Pinke; zondag 19 oktober wordt haar verjaardag in intieme kring gevierd in Rozenholm; met kinderen en kleinkinderen.

Foto: Mevrouw Thea Pinke Koole met dochter Irene, zoon Martin en burgemeester Gido Oude Kotte. Foto: TO