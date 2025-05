Sybrand de Vries als wethouder geïnstalleerd

Aalsmeer – In de raadsvergadering van donderdag 22 mei is Sybrand de Vries (D66) geïnstalleerd als wethouder. De 56-jarige De Vries volgt Willem Kikkert op die wegens persoonlijke omstandigheden zijn termijn tot de verkiezingen van volgend jaar niet vol maakt.

Sybrand de Vries was tot zijn installatie als wethouder fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad. Hij vervulde die rol sinds de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Tijdens die verkiezingen en de aanloop ernaartoe was De Vries lijsttrekker van D66. Daarvoor was hij actief als fractiesecretaris en commissielid.

Landelijk actief met Aalsmeerse wortels

Sybrand de Vries was actief binnen verschillende landelijke werkgroepen van D66. Hij droeg onder andere bij aan het landelijke verkiezingsprogramma van de partij op het onderwerp basisinkomen. De Vries is een geboren en getogen Aalsmeerder die na 20 jaar in Amsterdam te hebben gewoond met veel plezier weer teruggekeerde op het vertrouwde nest. Hij zegt over zijn favoriete plassengebied: “De ultieme beleving is, wanneer het windstil is en er een lichte vorst over het water hangt, naar het midden van de Grote Poel te varen en geheel in je eentje in alle rust van de stilte en eenzaamheid te genieten.”

‘Vertrouwen in de samenleving’

Het politieke motto van Sybrand de Vries is ‘vertrouw in de samenleving en in de kracht van verscheidenheid’. Welke portefeuilles De Vries als wethouder gaat beheren wordt later duidelijk. Willem Kikkert is donderdagavond opnieuw geïnstalleerd als raadslid.

Foto: Het nieuwe college van B&W, v.l.n.r.: wethouders Sven Spaargaren, Bart Kabout en Sybrand de Vries en gemeentesecretaris Sjoerd Vellenga. Voor: burgemeester Gido Oude Kotte.