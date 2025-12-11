Swingend kerstconcert Amstel Gospel Choir

Aalsmeer – Een van de meest swingende gospelkoren van Nederland, het Amstel Gospel Choir onder de bezielende leiding van dirigent Vladimir Pairel, komt aanstaande zaterdag 13 december optreden in De Oude Veiling

Dit enthousiaste koor, vol warme stemmen en sprankelende energie, weet met iedere noot het publiek te raken. Hun repertoire is een feest voor het oor: van meeslepende gospelsongs en moderne popsongs met een gospeltintje tot gevoelige ballads en natuurlijk de mooiste, hartverwarmende kerstklassiekers.

Het belooft een avond te worden vol muziek die raakt, swingt en laat meezingen. Een concert waar sfeer, gezelligheid en kerstwarmte samenkomen. Kom ook, zing mee, beleef de magie en laat je hart verwarmen door de klanken van Kerstmis!

Het KCA-concert in samenwerking met het Flower Art Museum begint zaterdag om 20.00 uur in de grote zaal van De Oude Veiling aan de Marktstraat. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Entree: regulier tarief 20 euro; met FAM vriendenkaart 17,50 euro (maximaal twee kortingskaartjes per vriend), Jongerenticket (16 t/m 25 jaar) 10 euro; Jongeren onder de 16 jaar hebben gratis entree. Kaartverkoop via de KCA Ticketshop en aan de kassa (mits nog plaatsen beschikbaar).

———————

Foto: Het Amstel Gospel Choir (foto aangeleverd).