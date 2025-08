Succesformule van Groot Aalsmeers Dictee versterkt

Aalsmeer – De succesformule van het Groot Aalsmeer Dictee, dit jaar op zondag 31 augustus, is versterkt. Coördinator Jan van Veen van het Taalcafé Aalsmeer houdt een verfrissende inleiding over het belang van de Nederlandse taal voor nieuwkomers in Nederland. En de inmiddels bekende ‘knipoogtaalquiz’ krijgt een duidelijker link met het thema van dit jaar, ‘natuur en cultuur’. Columniste Truus Oudendijk schrijft het dictee dat wordt voorgelezen door burgemeester Gido Oude Kotte van Aalsmeer. “Het gaat goed met de inschrijvingen voor de nieuwe editie van het Dictee. Misschien doordat we het eerder dan gebruikelijk organiseren”, oppert voorzitter Annemarie Braakman van de organisatie.

Nieuwe onderdelen

Het dictee is uiteraard en verreweg het belangrijkste onderdeel van deze veertiende editie. “En regelmatig iets nieuws toevoegen vergroot de aantrekkelijkheid”, weet Constantijn Hoffscholte, die vanaf de eerste versie bij het Aalsmeerse taalevenement is betrokken. “Aalsmeer is altijd een verbindend element geweest. Vandaar ook dat deelnemers in Aalsmeer moeten wonen en/of werken of dat eerder hebben gedaan.”

Voor de vierde keer is Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation hoofdsponsor van het Groot Aalsmeers Dictee, dat ook dit jaar wordt gehouden in het Flower Art Museum (inloop vanaf 17.30 uur). “Het is mooi dat Jan van Veen dit keer een praatje houdt over het belang van taal, zeker voor nieuwkomers of hen die het Nederlands niet zo machtig zijn”, vindt Ben Schoenmaker. “In ons juridisch vakgebied is dat essentieel en dat geldt ook voor een goed leven in de maatschappij.”

Individuen en teams

Naast de wedstrijd voor individuele deelnemers is er tijdens het Groot Aalsmeers Dictee ook een competitie voor teams van drie schrijvers. Vorig jaar vielen de teams Philippa (derde), De Notenkrakers (tweede) en Team Hof (eerste) in deze categorie in de prijzen. Irene van Gelder, Mariska de Graaf en Miekje Hoffscholte bleken de nummers 1, 2 en 3 in het individuele klassement met respectievelijk 8, 10 en 12 fouten. “Alleen van de winnaars maken we de verschrijvingen bekend”, meldt voorzitter Braakman.

Inschrijven voor het Groot Aalsmeers Dictee kan nog, al is deelname begrensd tot veertig personen, via taalevenementen@gmail.com ad 37,50 euro per persoon. Naast een uniek taalavondje krijgen deelnemers ook toegang in het Flower Art Museum (met eventueel een rondleiding door de tentoonstelling ‘De Kunst van het Onverwachte’), een overheerlijke Oosterse maaltijd en wie weet een leuke prijs ter herinnering (naast eeuwige roem, zij het plaatselijk).

Foto: Hoofdsponsor Ben Schoenmaker (links) en bestuurslid Hermen de Graaf kijken vooruit naar het Groot Aalsmeers Dictee op 31 augustus (foto aangeleverd).