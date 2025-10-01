Subsidiecheque OSA voor vakschool in Oeganda

Aalsmeer – Onlangs is door bestuurslid Petra Langezaal van OSA een cheque van 2.500 euro uitgereikt aan Xander Rijken, voorzitter van Kinderhulp Afrika. Door deze stichting is via donateurs 2.510,50 euro ingezameld. Ook kwamen leerlingen van Yuvertamavo tijdens een goede doelenevent voor dit project in actie. Het ingezamelde geld en het subsidiebedrag zijn bestemd voor materialen voor de vakschool in Oeganda.

Van het geld kunnen hout, cement, zand, lappen stof, producten voor de catering, gereedschap, computers en meer worden aangeschaft zodat er les gegeven kan worden in verschillende vakken. Het benodigde bedrag voor de materialen voor de vakschool is nu rond. Kijk voor meer informatie over de stichting op www.kinderhulp-afrika.nl. Meer weten over Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer (OSA) en het verlenen van subsidie? Ga dan naar www.osa-aalsmeer.nl



Foto: Petra Langezaal (OSA) reikt cheque uit aan Xander Rijken, voorzitter van Kinderhulp Afrika (aangeleverd).

