Subsidiecheque OSA voor noodhulp in Filippijnen

Aalsmeer – Vorige week is een subsidiecheque uitgereikt van 2.500 door voorzitter Kees Nieuwendijk van OSA aan Lammy Dekkers en Arnout Hendriks van Stichting GA. Door deze stichting is een bedrag van 8.193 euro ingezameld via donaties en giften voor noodhulp na de tyfoon op de Filippijnen. Door OSA kon daarom het maximale subsidiebedrag van 2.500 euro worden overhandigd.

Het ingezamelde en het subsidiebedrag zijn bestemd voor de bevolking van Cebu, Filippijnen die getroffen zijn door de tyfoon. De hulp is voor huisvesting, voedsel, medicijnen en herstel basisvoorzieningen, zoals voedselpakketten, zeil, dekens, opruimen woningen en herstellen, vervangen noodzakelijke elektronica (koelkasten). Meer informatie is te vinden op de website: www.ccvphilippines.com.

Meer weten over OSA en/of het subsidiebeleid? Kijk op: www.osa-aalsmeer.nl of bel 0297-321509 en 06-16934773.

Foto: OSA-voorzitter Kees Nieuwendijk reikt cheque uit aan Lammy Dekkers en Arnout Hendriks van Stichting GA (aangeleverd)

