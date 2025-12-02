Subsidiecheque OSA voor Doopsgezinde Gemeente

Aalsmeer – Onlangs is er een subsidiecheque uitgereikt van 500 euro door bestuurslid Petra Langezaal van OSA aan Jolande Amorison en Nico Eveleens van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. De kerkgemeenschap heeft 500 euro bij elkaar gebracht om materialen aan te kunnen schaffen voor de bouw van een kleine verbrandingsoven bij het Akelo Girls Hostel in Shirati, Tanzania. Dit is een hygiënische oplossing voor de studenten voor hun maandelijkse sanitaire afval. Het project wordt begeleid door het Doopsgezind Wereldwerk en meer hierover lezen kan op: www.dgwereldwerk.nl. Kijk voor meer informatie over de stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer op de website: www.osa-aalsmeer.nl of bel: 0297-321509 of 06-16934773.

Foto: Overhandiging subsidiecheque (aangeleverd).

