Stormloop in Bibliotheek voor verrassingsboxen

Aalsmeer – Op maandag 1 september sluit de Bibliotheek Aalsmeer in de Marktstraat tijdelijk haar deuren voor een complete herinrichting. Tijdens de sluiting hoeven fanatieke lezers niet zonder leesvoer te zitten. Er staan in de Bibliotheek sinds begin augustus Verrassingsboxen met acht zorgvuldig geselecteerde boeken rond een thema klaar om te lenen. Ook is het mogelijk om een zelfgekozen voorraad aan te leggen en tot maximaal 50 boeken te lenen. De geleende boeken hoeven pas na de heropening in november te worden ingeleverd.

De actie blijkt een schot in de roos: inmiddels is bijna de helft uitgeleend. Wie nog een stapel boeken wil ‘hamsteren’ kan dit doen tot 1 september.

Heropening in september

Op maandag 1 september sluit de Bibliotheek in Aalsmeer tijdelijk haar deuren voor een complete herinrichting. Vanaf de heropening begin november kunnen leden en bezoekers nog fijner neuzen tussen de boeken, studeren aan de werkbar, de krant lezen aan de leestafel en relaxen met een boek in een van de nieuwe zitzakken.

Foto’s: aangeleverd